16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe'de şampiyonluk şifresi

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, teknik heyet ve futbolcular yol haritasını belirledi. Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarını kazanıp liderliği almak isteyen Kanarya, sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyor.

calendar 16 Nisan 2026 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 14:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de kalan 5 maçında galip gelmesi halinde şampiyonluğu kazanacak Fenerbahçe hata yapmak istemiyor.

5'te 5'le 15 puanı hanesine yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yol haritası çizildi. Başkan Sadettin Saran'ın destek verdiği teknik heyet ve futbolcular, zirve rotasını belirledi. Nisan ayında ligde kalan Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarını kazanarak önce liderliği almak isteyen sarı-lacivertliler, daha sonra gözünü şampiyonluğa dikecek.

5 MAÇIN 4'Ü İSTANBUL'DA

Mayıs ayında sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, buradan da 9 puan çıkarıp şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor. Özellikle ligde kalan son 5 maçta sarılacivertlilerin sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak olması avantaj olarak görülüyor. Kalan 3 maçı Kadıköy'de, diğerini de Galatasaray'la RAMS Park'ta oynayacak Sarı Kanarya, sadece bir kez Konya'ya seyahat edecek. Kupada da deplasman Konyaspor olacak.

RİSKE GİRİLMEYECEK

Çaykur Rizespor karşısında yarın akşam 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de ilk 11 üzerinde çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, sakatlığıyla ilgili özel bir program uygulanan Milan Skriniar'ı riske etmek istemiyor. Aynı şekilde Marco Asensio'nun da riske edilmemesi düşünülüyor. Kart sınırında olan Matteo Guendouzi ile ilgili karar da maç saatinde netlik kazanacak.

GOL YEMEDEN KAZANIYOR

Ligde çıktığı son 2 maçında Beşiktaş'ı 1-0 ve Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kalesini gole kapatmayı başardı. Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan sarılacivertliler, bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı son seriyi Ağustos- Eylül 2024 arasında Jose Mourinho yönetiminde yakalamıştı. Tedesco'nun ekibi Çaykur Rize'yi de yenerse bu seriyi tekrarlayacak.

3 KUPA ŞANSI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı hedefliyor. Ocak ayında Turkcell Süper Kupa'yı da kaldıran Fenerbahçe, eğer Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşırsa, sezonu 3 kupayla birden kapatma şansına erişecek.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Evinde yarın akşam Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye müthiş bir taraftar desteği olacak. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de takımı yalnız bırakmayacak. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük coşku yaşanacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
