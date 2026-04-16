16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Beşiktaş'ta kanatlar sil baştan!

Performanslarıyla beklentilerin altında kalan Jota Silva ve Milot Rashica ile yollar ayrılacak. Satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde Cengiz Ünder'e de veda edilecek.

calendar 16 Nisan 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 14:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bir yandan takıma takviye için önemli mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda önemli ölçüde temizlik yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle bu sezon kanatlardan gol pozisyonu üretiminde beklenen katkı sağlanamadı. Siyah-beyazlılar genelde kaptan Orkun Kökçü'nün becerisi ve kilit paslarıyla atılan gollerle galip geldi.

PAZARLIK YAPACAKLAR

Performansıyla beklentilerin altında kalan ve yedek kulübesine adeta demir atan Jota Silva ve Milot Rashica ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaşlı kurmaylar, Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil edilen Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturacak. 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde 28 yaşındaki kanat oyuncusuna veda edileceği öğrenildi.

İYİ TEKLİF GELİRSE YOLCU

Beşiktaş macerasına iyi başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe galibiyetinde attığı 2 golle başrolü oynayan Vaclav Cerny'nin son haftalarda performansında ciddi düşüş göze çarpıyor.

Çekyalı kanat oyuncusunun durumunu Hollanda, Almanya ve Belçika'dan bazı takımların yakından takip ettiği öğrenildi.

2 TAKVİYE KESİN YAPILACAK

Siyah-beyazlı yönetimin en çok mesai harcadığı bölgelerin başında sağ ve sol kanat geliyor. 3 oyuncuyla yolları ayırması beklenen yönetimin, üst düzey en az 2 kanat oyuncusunu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, takımın kanayan yarası olan bu bölge için bol alternatifli liste oluşturdu. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
