16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe'de 2013-14 havası! 64 gollük katkı

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nun oluşturduğu hücum hattı, 64 gollük katkıya ulaştı. Dörtlü, kulübün son şampiyonluk sezonundaki performansa yaklaştı.

16 Nisan 2026 09:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında puan farkının 2'ye inmesiyle birlikte hücum hattının üretimi öne çıktı.

Sezon boyunca skor yükünü çeken dört oyuncunun ortaya koyduğu istatistikler, takımın hücum gücünü belirleyen ana unsur haline geldi.

64 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 64 gole doğrudan katkı sağladı. Asensio 11 gol ve 12 asistle 23, Talisca 15 gol ve 4 asistle 19, Nene 9 gol ve 3 asistle 12, Kerem Aktürkoğlu ise 5 gol ve 5 asistle 10 skor katkısına ulaştı.

2013-14 SEZONU REFERANSI

Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunu kazandığı 2013-14 sezonunda hücum hattı toplam 70 gole katkı vermişti. Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'dan oluşan dörtlü, sezon boyunca takımın skor üretiminin büyük bölümünü üstlenmişti.

Mevcut sezon itibarıyla 64 gole ulaşan Fenerbahçe hücum hattı, 2013-14 sezonundaki 70 gollük katkıya 6 gol mesafede bulunuyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.