Taraftarından Galatasaray'a tam destek

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Galatasaray taraftarları kenetlendi.
Kocaelispor beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar devreye giriyor.
Bugün yapılacak antrenmanda takıma destek vermeye Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidecek taraftarlar, ligde bu hafta oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı ve 26 Nisan'da RAMS Park'ta yapılacak Fenerbahçe derbisinde tribünlerde büyük destek olacak.
ANTRENMANA ÇIKARMA
Taraftarlar, ilk olarak bugün Kemerburgaz'da antrenmanı takip edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara moral aşılanacak.
18 Nisan Cumartesi günü deplasmandaki Gençlerbirliği mücadelesinde de misafir takım tribünü tamamen doldurulacak. Başkent Ankara'da ciddi bir taraftar desteği olan Galatasaray, kritik Gençlerbirliği maçında 3 puanı tribün gücüyle almaya çalışacak.
26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de RAMS Park'ta müthiş bir atmosfer oluşacak. Tarihi günlerden biri yaşanacak.
