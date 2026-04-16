16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Taraftarından Galatasaray'a tam destek

Galatasaray'da taraftarlar takıma sahip çıkacak. G.Birliği deplasmanı ve bir sonraki hafta iç sahadaki F.Bahçe derbisinde tribünler dolacak. Kemerburgaz'da çıkarma yapılacak

16 Nisan 2026 08:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Galatasaray taraftarları kenetlendi.

Kocaelispor beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar devreye giriyor.

Bugün yapılacak antrenmanda takıma destek vermeye Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidecek taraftarlar, ligde bu hafta oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı ve 26 Nisan'da RAMS Park'ta yapılacak Fenerbahçe derbisinde tribünlerde büyük destek olacak.

ANTRENMANA ÇIKARMA

Taraftarlar, ilk olarak bugün Kemerburgaz'da antrenmanı takip edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara moral aşılanacak.

18 Nisan Cumartesi günü deplasmandaki Gençlerbirliği mücadelesinde de misafir takım tribünü tamamen doldurulacak. Başkent Ankara'da ciddi bir taraftar desteği olan Galatasaray, kritik Gençlerbirliği maçında 3 puanı tribün gücüyle almaya çalışacak.

26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de RAMS Park'ta müthiş bir atmosfer oluşacak. Tarihi günlerden biri yaşanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
