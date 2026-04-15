15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Samsunspor'dan Beşiktaş için açıklama

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, ligde Beşiktaş ile oynayacakları için konuştu.

calendar 15 Nisan 2026 13:46 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikas Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin hem takımı hem de taraftarları mutlu ettiğini söyledi.

Beşiktaş ile hafta sonu zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına işaret eden Bilen, "Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Bilen, takımın önünde zorlu bir fikstür bulunduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş maçı da bu zor fikstürün başlangıcı. Eyüpspor maçı ile takımımız ivme kazandı. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ve takıma katılımı, özellikle Afonso Sousa'nın performansı bizi çok mutlu etti. Takımımıza ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Beşiktaş ile güzel ve centilmence karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum ancak kazanan tarafta biz olmayız." ifadesini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
