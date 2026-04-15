Yeraltı dizisi bugün var mı? 15 Nisan NOW TV yayın akışı

Geçtiğimiz hafta yaşanan ihanet sarmalının ardından nefeslerini tutan izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Haydar Ali ve Bozo'nun o tehlikeli yüzleşmesinde bu akşam neler olacak?

Kısa ve net cevap: Evet, suları bir türlü durulmayan "Yeraltı" dizisi BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak! Dizinin büyük bir merakla beklenen heyecan dolu 12. Bölümü, bu akşam Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV (eski adıyla FOX) ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanacak olan dizi için herhangi bir erteleme veya yayın akışı değişikliği bulunmuyor.

Günün en popüler programlarının sıralandığı NOW TV'nin çarşamba menüsü şu şekilde şekillendi:

16.30: Yeraltı (Altyazılı - Tekrar Bölümü)

19.00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20.00: Yeraltı (12. Bölüm - YENİ BÖLÜM)

Dizinin sıkı takipçileri için çok kritik bir detayı da hatırlatmakta fayda var! Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 11. bölümün ardından diziyi internetten reklamsız izlemek için YouTube'a giren izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşmış ve bölüm kanal yüklenmemişti. Kulislerden sızan ve Medyapım'ın dijital stratejisini kapsayan bilgilere göre, Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin internetteki birincil adresi Disney+ platformu olmuş durumda. Bu akşamki nefes kesen 12. bölümü televizyondan kaçıranların, yayın sonrasında YouTube yerine Disney+ ekranlarına yönelmesi gerekebilir!