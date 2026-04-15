Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 17:37
15 Nisan 2026 17:37
Yeraltı dizisi bugün var mı? 15 Nisan NOW TV yayın akışı
Ekran macerasına başladığı ilk günden bu yana aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici aşk hikayesiyle reytingleri altüst eden NOW TV'nin iddialı yapımı "Yeraltı" cephesinde heyecan dorukta! Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı, yeraltı dünyasının karanlık labirentlerinde filizlenen o tehlikeli intikam öyküsünün sıkı takipçileri, yeni bölüm için geri sayıma geçti. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin hayranları, arama motorlarında günün o en çok merak edilen sorusunu sorgulamaya başladı bile: Yeraltı dizisi bugün var mı? 15 Nisan Çarşamba akşamı Yeraltı'nın yeni bölümü yayınlanacak mı, saat kaçta başlayacak? İşte milyonları ekran başına kilitleyecek NOW TV güncel yayın akışı ve beklenen o detaylar...
Geçtiğimiz hafta yaşanan ihanet sarmalının ardından nefeslerini tutan izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Haydar Ali ve Bozo'nun o tehlikeli yüzleşmesinde bu akşam neler olacak?
YERALTI DİZİSİ BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA? (15 NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Evet, suları bir türlü durulmayan "Yeraltı" dizisi BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak! Dizinin büyük bir merakla beklenen heyecan dolu 12. Bölümü, bu akşam Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV (eski adıyla FOX) ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanacak olan dizi için herhangi bir erteleme veya yayın akışı değişikliği bulunmuyor.NOW TV 15 NİSAN 2026 YAYIN AKIŞI: BU AKŞAM NELER VAR?Günün en popüler programlarının sıralandığı NOW TV'nin çarşamba menüsü şu şekilde şekillendi:16.30: Yeraltı (Altyazılı - Tekrar Bölümü)19.00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)20.00: Yeraltı (12. Bölüm - YENİ BÖLÜM)İZLEYİCİYE KRİTİK YOUTUBE UYARISI: BÖLÜMLER DİSNEY+'A MI GEÇTİ?Dizinin sıkı takipçileri için çok kritik bir detayı da hatırlatmakta fayda var! Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 11. bölümün ardından diziyi internetten reklamsız izlemek için YouTube'a giren izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşmış ve bölüm kanal yüklenmemişti. Kulislerden sızan ve Medyapım'ın dijital stratejisini kapsayan bilgilere göre, Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin internetteki birincil adresi Disney+ platformu olmuş durumda. Bu akşamki nefes kesen 12. bölümü televizyondan kaçıranların, yayın sonrasında YouTube yerine Disney+ ekranlarına yönelmesi gerekebilir!
