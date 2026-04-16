Arda Güler çılgına döndü, kırmızı kart gördü!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi, toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.



Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler'in golüyle öne geçti. Genç yıldız, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in hatasını iyi değerlendirerek takımını öne taşıdı. 29. dakikada kazanılan serbest vuruşta bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız, şık bir gole imza atarak geceye damga vurdu.



Öte yandan karşılaşmanın ardından Arda Güler, hakeme yönelik itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Milli futbolcunun bu hareketi maç sonuna damga vuran gelişmelerden biri oldu.





"Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerine yer verdi.



21 yaşındaki genç yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,