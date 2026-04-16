15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Arda Güler çılgına döndü, kırmızı kart gördü!

Real Madrid formasıyla Bayern Münih ağlarını iki kez sarsan milli yıldız Arda Güler, performansıyla öne çıkarken mücadele sonrası hakeme itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

calendar 16 Nisan 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 00:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arda Güler çılgına döndü, kırmızı kart gördü!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi, toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler'in golüyle öne geçti. Genç yıldız, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in hatasını iyi değerlendirerek takımını öne taşıdı. 29. dakikada kazanılan serbest vuruşta bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız, şık bir gole imza atarak geceye damga vurdu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Arda Güler, hakeme yönelik itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Milli futbolcunun bu hareketi maç sonuna damga vuran gelişmelerden biri oldu.

21 yaşındaki genç yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerine yer verdi.


  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
