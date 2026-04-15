Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi belli oldu!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Kadınlar 6'lı Final maçında Basket Landes'i 69-53 mağlup eden İspanya takımı Casademont Zaragoza ile yarı finalde eşleşti.

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi.

Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma

1. Periyot: 18-19

Devre: 26-35

3. Periyot: 40-62

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
