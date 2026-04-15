15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi

Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi.

calendar 15 Nisan 2026 14:28
Haber: AA
Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kasımpaşa Kulübünde hayata geçirilen futbol gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başar'ın kariyer bilgilerinin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

"Modern futbolun gereksinimleriyle altyapı vizyonunu kusursuz bir şekilde entegre etmeyi hedefleyen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ, 'Yetenek üretim merkezi' olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir yapılanmaya gitmiştir. Yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, genç milli takımlar kariyerinde elit yetenekleri Türk futboluna kazandıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Soykan Başar getirilmiştir. Sadece bir departman değil, Kasımpaşa markasının geleceğini teminat altına alacak bu sürdürülebilir futbol vizyonunun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, futbol gelişim direktörümüz Soykan Başar'a görevinde başarılar dileriz."

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.