Twitter (X) çöktü mü? 14 Nisan 2026 X (Twitter) neden açılmıyor, erişim sorunu mu var?

Gündemi takip etmek veya paylaşım yapmak isterken beyaz bir ekranla veya hata mesajıyla karşılaşan milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa platforma ne oldu, sunucuların fişi mi çekildi?

Kısa ve net cevap: Evet! BUGÜN (14 Nisan 2026 Salı) itibarıyla X (Twitter) platformunda küresel ve bölgesel çapta büyük bir erişim sorunu (çökme) yaşanmaktadır! Kullanıcıların bildirimlerine ve küresel kesinti izleme platformu Downdetector verilerine göre, sabahtan itibaren X sunucularında ciddi bir dalgalanma gözlemleniyor. Sorun sadece mobil uygulamayı (iOS ve Android) değil, aynı zamanda web (masaüstü) sürümünü de ciddi şekilde felç etmiş durumda.

Şu an platforma girmeye çalışan kullanıcıların karşılaştığı temel problemler şunlar:

"Bir Sorun Oluştu, Yeniden Yüklemeyi Dene" Uyarısı: Ana sayfa akışını yenilemeye çalışanların karşısına çıkan en yaygın hata mesajı.

Akış Yenilenmiyor: Timeline'da (akışta) sadece saatler öncesine ait eski gönderiler görünüyor, yeni haber akışı sunucudan bir türlü çekilemiyor.

Giriş Sorunları: Bazı kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını ve tekrar giriş yapamadıklarını raporluyor.

An itibarıyla X'in sahibi Elon Musk veya şirketin resmi destek hesaplarından (X Support) kesintinin asıl kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak teknoloji uzmanları, bu tür ani kesintilerin genellikle büyük bir sunucu altyapı güncellemesi, yoğun veri trafiği darboğazı veya olası sistemsel bir arızadan kaynaklandığını belirtiyor.

Mühendislerin arka planda sorunu çözmek için çalıştığı tahmin edilirken; sorun düzelene kadar kullanıcıların hesap şifrelerini değiştirmek veya uygulamayı silip yüklemek gibi işlemler yapmak yerine, sunucuların normale dönmesini beklemeleri tavsiye ediliyor.