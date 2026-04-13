Haber Tarihi: 13 Nisan 2026 14:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 14:19

Motorine zam gelecek mi? 13 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları

Akaryakıt piyasalarındaki baş döndüren hareketlilik dur durak bilmiyor! Geçtiğimiz hafta yaşanan tarihi indirimlerin ardından hafta sonu gelen zamlarla sarsılan araç sahipleri, yeni haftanın ilk gününde gözünü yeniden tabelalara dikti. Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını tetiklemesi ve döviz kurundaki yukarı yönlü ivme, "Mazota zam var mı?" sorusunu bir kez daha Türkiye'nin en çok aratılan başlığı haline getirdi. Pazartesi sabahı itibarıyla depolarını doldurmak isteyen milyonlarca vatandaş, 13 Nisan 2026 güncel motorin fiyatlarını ve bu gece yarısı bir fiyat değişikliği olup olmayacağını merak ediyor. İşte akaryakıt istasyonlarında son durum ve sektör kaynaklarından sızan o kritik fiyat bilgileri...

Brent petrolün varil fiyatındaki değişimleri anlık takip eden nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden esnafa kadar herkes araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı tabelalar değişecek mi?
MAZOTA (MOTORİNE) ZAM VAR MI? (13 NİSAN 2026 SON DURUM)
Kısa ve net cevap: An itibarıyla motorin (mazot) grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olacak resmi bir zam veya indirim kararı bulunmuyor! Ancak petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sektör temsilcileri önümüzdeki 48 saatlik süreci "kritik" olarak değerlendiriyor.

Hafta sonu (11 Nisan) yapılan 4,55 TL'lik zammın ardından fiyatlar bugün itibarıyla sabit kalırken, küresel piyasalardaki arz endişeleri nedeniyle yeni bir zam baskısının oluşabileceği uyarısı yapılıyor. Sürücülerin güncel duyuruları takip etmesi ve depolarını fırsat buldukça doldurması öneriliyor.

13 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI
Hafta başı itibarıyla büyükşehirlerdeki ortalama motorin satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): 76.88 TL

İstanbul (Anadolu): 76.81 TL

Ankara: 78.01 TL

İzmir: 78.28 TL


(Not: Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki rekabet ile nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında farklılık gösterebilir.)

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Sivasspor tesisleri önünde kaza: 4'ü futbolcu 6 yaralı Futbol Sivasspor tesisleri önünde kaza: 4'ü futbolcu 6 yaralı
Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı
Şampiyonlar Ligi'nde bu rövanşlar kaçmaz! Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde bu rövanşlar kaçmaz!
Arda Turan'lı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı! Futbol Arda Turan'lı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı!
Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel ve Galatasaray açıklaması! Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel ve Galatasaray açıklaması!
Altay'a 1 puan yetecek TFF 3. Lig Altay'a 1 puan yetecek
Motorine zam gelecek mi? 13 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları Gündem Motorine zam gelecek mi? 13 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan cezası! TFF 2. Lig FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan cezası!
Karşıyaka'dan gövde gösterisi TFF 3. Lig Karşıyaka'dan gövde gösterisi
1
Victor Osimhen'in dönüş tarihi resmen açıklandı
2
Selçuk İnan'dan Galatasaray ve tepkiler için açıklama
3
Galatasaray'da yeni tartışma: Lucas Torreira!
4
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı için çağrı!
5
Yaser Asprilla'dan tepki çeken paylaşım!
6
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transferi için izin isteyecek
7
Acun Ilıcalı'dan Lundstram'a tepki!

