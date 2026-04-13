Motorine zam gelecek mi? 13 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları

Brent petrolün varil fiyatındaki değişimleri anlık takip eden nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden esnafa kadar herkes araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı tabelalar değişecek mi?

Kısa ve net cevap: An itibarıyla motorin (mazot) grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olacak resmi bir zam veya indirim kararı bulunmuyor! Ancak petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sektör temsilcileri önümüzdeki 48 saatlik süreci "kritik" olarak değerlendiriyor.

Hafta sonu (11 Nisan) yapılan 4,55 TL'lik zammın ardından fiyatlar bugün itibarıyla sabit kalırken, küresel piyasalardaki arz endişeleri nedeniyle yeni bir zam baskısının oluşabileceği uyarısı yapılıyor. Sürücülerin güncel duyuruları takip etmesi ve depolarını fırsat buldukça doldurması öneriliyor.

Hafta başı itibarıyla büyükşehirlerdeki ortalama motorin satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): 76.88 TL

İstanbul (Anadolu): 76.81 TL

Ankara: 78.01 TL

İzmir: 78.28 TL

(Not: Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki rekabet ile nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında farklılık gösterebilir.)

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.