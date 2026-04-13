Macaristan vize istiyor mu? 2026 Macaristan seyahati

çak biletlerini alıp otel rezervasyonlarını yapmadan önce gümrük kapılarından geri dönmemek için araştırmalarını hızlandıran seyahat tutkunları için o kritik tablo netleşti! Peki, Macaristan sınırlarında hangi pasaportlar serbestçe dolaşabiliyor?

Kısa ve net cevap: Evet, Macaristan bir Schengen bölgesi ülkesi olduğu için Türk vatandaşlarından (Bordo pasaport sahiplerinden) ülkeye girişlerde vize İSTEMEKTEDİR! Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği pasaport türüne göre bu zorunluluk tamamen değişmektedir.

İşte pasaport türlerine göre Macaristan'ın uyguladığı güncel vize kuralları:

Bordo (Umuma Mahsus) Pasaport: Bordo pasaport sahibi tüm Türk vatandaşları, Macaristan'a seyahat edebilmek için mutlaka Schengen Vizesi almak zorundadır. Geçerli bir Schengen vizeniz yoksa ülkeye giriş yapmanız kesinlikle mümkün değildir.

Yeşil (Hususi) Pasaport: Kamu çalışanlarına ve belirli şartları sağlayan iş insanlarına verilen Yeşil pasaport sahipleri için müjde! Macaristan, Yeşil pasaport sahiplerinden vize İSTEMEMEKTEDİR. 180 günlük periyot içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Macaristan'a vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) Pasaport: Devlet adına resmi görevle yurt dışına çıkan Gri pasaportlular ile diplomatik temsilcilere verilen Siyah pasaport sahipleri de Macaristan'a yapacakları turistik veya resmi amaçlı seyahatlerde (90 güne kadar) vizeden MUAFTIR.

Eğer Bordo pasaport sahibiyseniz ve Macaristan'a gitmek istiyorsanız, doğrudan konsolosluğa gitmek yerine Macaristan Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş resmi başvuru merkezleri (Türkiye'de genellikle AS Visa Solutions) üzerinden randevu almanız gerekmektedir.

Seyahatinizden en az 1 ay önce evraklarınızı (Maddi gelir kanıtı, uçak/otel rezervasyonları, seyahat sağlık sigortası vb.) eksiksiz hazırlayarak başvurunuzu yapmanız, vize reddi yaşamamanız adına büyük önem taşımaktadır.