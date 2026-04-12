Victor Osimhen'in dönüş tarihi resmen açıklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın Liverpool'a deplasmanda yenildiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in dönüş tarihi resmen belli oldu.
Okan Buruk, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." dedi.
Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.
