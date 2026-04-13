13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sadettin Saran'dan oyunculara ve Tedesco'ya destek

Fenerbahçe'de göreve geldiği ilk günden itibaren teknik heyet ve futbolcuları yalnız bırakmayan Başkan Sadettin Saran, Kayseri deplasmanında da kafileyi otelden stada uğurladı. Sarı-lacivertli takımın patronunun, "Biz sizin yanınızdayız. Yeterki kalan maçları da kazanın" dediği öğrenildi.

calendar 13 Nisan 2026 12:57
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor'u da deplasmanda yenerek galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim bir kez daha kafileyi yalnız bırakmadı.

"BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ"

Başkan Saran, teknik heyet ve futbolcuları otelden stada uğurlarken 'Biz sizin yanınızdayız' mesajı da verdi. Sarı-lacivertli takımın patronunun uğurlamada, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeterki kalan maçları da kazanın. Her sıkıntınızda, yaşadığınız her sorunda daha önce de yanınızdaydık, bundan sonra da öyle olacak. Sizden tek isteğimiz sahaya odaklanmanız ve kalan maçlardan da zaferle ayrılmanız. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PRİMLER ÖDENDİ

Öte yandan Beşiktaş derbisinden önce 1.5 milyon euro prim verileceğini açıklayan, karşılaşmanın ardından da söz konusu parayı hemen oyuncuların hesaplarına yatıran sarı-lacivertli yönetimin kalan 5 maç için de özel primler vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Şampiyonluk yarışında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Başkan Sadettin Saran ve yönetimi kalan maçlarda da her zaman takımın yanında olacak, sürpriz primlerle oyuncuların motivasyonunu da yükseltmeye çalışacak. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
