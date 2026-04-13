Sadettin Saran'dan oyunculara ve Tedesco'ya destek

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor'u da deplasmanda yenerek galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim bir kez daha kafileyi yalnız bırakmadı.
"BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ"
Başkan Saran, teknik heyet ve futbolcuları otelden stada uğurlarken 'Biz sizin yanınızdayız' mesajı da verdi. Sarı-lacivertli takımın patronunun uğurlamada, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeterki kalan maçları da kazanın. Her sıkıntınızda, yaşadığınız her sorunda daha önce de yanınızdaydık, bundan sonra da öyle olacak. Sizden tek isteğimiz sahaya odaklanmanız ve kalan maçlardan da zaferle ayrılmanız. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
PRİMLER ÖDENDİ
Öte yandan Beşiktaş derbisinden önce 1.5 milyon euro prim verileceğini açıklayan, karşılaşmanın ardından da söz konusu parayı hemen oyuncuların hesaplarına yatıran sarı-lacivertli yönetimin kalan 5 maç için de özel primler vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Şampiyonluk yarışında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Başkan Sadettin Saran ve yönetimi kalan maçlarda da her zaman takımın yanında olacak, sürpriz primlerle oyuncuların motivasyonunu da yükseltmeye çalışacak.
