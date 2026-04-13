13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Jokic, efsanevi bir sezonla NBA tarihinde bir ilki başardı!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2025-26 sezonunda maç başına 12.9 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarıyla NBA tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, aynı sezonda hem ribaund hem de asist kategorilerinde ligin lideri olan ilk oyuncu oldu.

calendar 13 Nisan 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nuggets'ın pazar günü San Antonio Spurs karşısında oynadığı normal sezon final maçında forma giyerek sezonunu noktalayan Sırp süper yıldız, böylece lig tarihine geçen bir başka başarıya daha imza attı.

Sezonu 27.8 sayı, 12.9 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarıyla triple-double seviyesinde tamamlayan Jokic, NBA tarihinde bir sezonda hem ribaund hem de asist ortalamalarında tüm oyuncuların önüne geçen ilk isim oldu.

Daha önce Russell Westbrook, Oscar Robertson ve Wilt Chamberlain gibi istatistikleri doldurma konusunda efsaneleşmiş oyuncuların dahi başaramadığı bu başarı, Jokic'in sezonunu daha da özel kıldı.

Öte yandan Jokic için bu tarihi sezon, bireysel ödüller açısından da resmiyet kazandı. Spurs karşısında 18 dakika süre alarak 23 sayı, 8 ribaund ve 1 asist üreten yıldız oyuncu, NBA'in 65 maç kuralını da yerine getirmiş oldu.

Üst üste ikinci sezonunu triple-double ortalamayla tamamlayan Jokic, yıl boyunca sergilediği tarihi performanslarla kariyerindeki 4. MVP ödülüne ulaşma yolunda en güçlü adaylardan biri konumuna geldi. Bu başarı, onun basketbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
