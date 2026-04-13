Bursaspor'da şampiyonluk için geri sayım

Lig etabının 2 hafta sonra sona ereceği Nesine 2. Lig'de Batman Petrolspor'dan sonra doğrudan 1. Lig vizesi alacak ikinci ekip Bursaspor olabilir.



İki grupta 37 takımın mücadele ettiği ve grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e çıkacağı Nesine 2. Lig'de, gruplardan birer ekip daha play-off'tan 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım 3. Lig'e düşecek.



Ligde normal sezon maçlarının bitimine 2 hafta kaldı.



Beyaz Grup



Geçen hafta içinde oynanan karşılaşmaların ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor, en son 2001-2002'de 1. Lig'de mücadele etti. 1. Lig'de 5 sezonda 166 maça çıkan Batman Petrolspor, bu müsabakalarda 66 galibiyet, 35 beraberlik ve 65 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 227 gol bırakan Batman temsilcisi kalesinde 247 gole engel olamadı.



Grupta Muğlaspor ve Adana 01 FK play-off oynamayı garantilerken, 63 puanlı Seza Çimento Elazığspor ve maç fazlasıyla 61 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor play-off hattında yer alıyor. 59 puanlı MKE Ankaragücü, 58 puana sahip Sultan Su İnegölspor ve 56 puanlı İskenderunspor, play-off için kalan 2 haftada maçlarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.



Bucaspor 1928, Karaman FK ve Kepezspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta 29 puanlı Beykoz Anadoluspor veya 31 puana sahip Altınordu'dan biri daha lige veda edecek.



Kırmızı Grup



Son 2 haftaya en yakın takipçisi Aliağa Futbol'un 6 puan önünde giren Bursaspor, bu hafta konuk edeceği Somaspor maçından en az 1 puan aldığı takdirde 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.



Yeşil-beyazlı ekip, müsabakadan mağlup ayrılması ve Aliağa Futbol'un galibiyeti halinde grupta şampiyonu belirleyecek müsabaka son haftada Aliağa Futbol ile Bursaspor arasında oynanacak.



Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, en son 2021-2022'de 1. Lig'de yer aldı.



Mardin 1969 Spor ve Muşspor'un play-off'u garantilediği grupta 61 puanlı AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor veya 60 puana sahip ISBAŞ Isparta 32'den biri daha play-off'a kalacak.



Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.



