12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray Yönetimi, bir haftada gelen kritik puan kayıplarının harekete geçiyor. Kemerburgaz'a çıkarma yapacak sarı-kırmızlı yönetim, teknik heyet ve futbolcularla görüşecek.

calendar 13 Nisan 2026 08:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunda Trabzonspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı ve zirve yarışında Fenerbahçe ile puan farkı ikiye düştü.

ETKİSİZ OYUN DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik ile birlikte iç saha maçı olmasına rağmen etkisiz oyun da dikkat çekti.

KEMERBURGAZ'A ÇIKARMA

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kalan her maç için prim belirleyen Galatasaray Yönetimi, Kocaelispor maçının ardından da harekete geçiyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu hafta Kemerburgaz'a çıkarma yapması ve teknik heyet ile birlikte futbolcularla da görüşme yapması bekleniyor.

Futbolculara gelen teklifleri, yeni sözleşme görüşmelerini ve kiralık oyuncuların durumunu sezon sonunda masaya yatırma kararı alan Galatasaray Yönetimi, futbolcuların sadece kalan maçlara ve şampiyonluğa odaklanmasını istiyor.

İKİ GÖRÜŞ:

İlker Yağcıoğlu: "Şimdi Gençlerbirliği'ne garanti diyebiliyor musun? O oyun yok Galatasaray'da. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi veriyor ve kapanacak. Kapanan takımlar Galatasaray'a sıkıntı çıkartabiliyor çünkü o eski oyun gücü yok, çok net. Galatasaray için büyük bir puan kaybı ve bağıra bağıra geldi."

Levent Tüzemen: "Okan Hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli."

SON HABERLER
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
