Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunda Trabzonspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı ve zirve yarışında Fenerbahçe ile puan farkı ikiye düştü.
ETKİSİZ OYUN DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik ile birlikte iç saha maçı olmasına rağmen etkisiz oyun da dikkat çekti.
KEMERBURGAZ'A ÇIKARMA
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kalan her maç için prim belirleyen Galatasaray Yönetimi, Kocaelispor maçının ardından da harekete geçiyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu hafta Kemerburgaz'a çıkarma yapması ve teknik heyet ile birlikte futbolcularla da görüşme yapması bekleniyor.
Futbolculara gelen teklifleri, yeni sözleşme görüşmelerini ve kiralık oyuncuların durumunu sezon sonunda masaya yatırma kararı alan Galatasaray Yönetimi, futbolcuların sadece kalan maçlara ve şampiyonluğa odaklanmasını istiyor.
İKİ GÖRÜŞ:
İlker Yağcıoğlu: "Şimdi Gençlerbirliği'ne garanti diyebiliyor musun? O oyun yok Galatasaray'da. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi veriyor ve kapanacak. Kapanan takımlar Galatasaray'a sıkıntı çıkartabiliyor çünkü o eski oyun gücü yok, çok net. Galatasaray için büyük bir puan kaybı ve bağıra bağıra geldi."
Levent Tüzemen: "Okan Hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli."
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunda Trabzonspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı ve zirve yarışında Fenerbahçe ile puan farkı ikiye düştü.
ETKİSİZ OYUN DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik ile birlikte iç saha maçı olmasına rağmen etkisiz oyun da dikkat çekti.
KEMERBURGAZ'A ÇIKARMA
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kalan her maç için prim belirleyen Galatasaray Yönetimi, Kocaelispor maçının ardından da harekete geçiyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu hafta Kemerburgaz'a çıkarma yapması ve teknik heyet ile birlikte futbolcularla da görüşme yapması bekleniyor.
Futbolculara gelen teklifleri, yeni sözleşme görüşmelerini ve kiralık oyuncuların durumunu sezon sonunda masaya yatırma kararı alan Galatasaray Yönetimi, futbolcuların sadece kalan maçlara ve şampiyonluğa odaklanmasını istiyor.
İKİ GÖRÜŞ:
İlker Yağcıoğlu: "Şimdi Gençlerbirliği'ne garanti diyebiliyor musun? O oyun yok Galatasaray'da. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi veriyor ve kapanacak. Kapanan takımlar Galatasaray'a sıkıntı çıkartabiliyor çünkü o eski oyun gücü yok, çok net. Galatasaray için büyük bir puan kaybı ve bağıra bağıra geldi."
Levent Tüzemen: "Okan Hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli."