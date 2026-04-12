Galatasaray'ın belalısı Kocaelispor

Galatasaray, bu sezon Kocaelispor ile yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.
Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2008-09 sezonundaki son maçı 5-2 kaybeden Galatasaray, böylece rakibi karşısında son 3 lig müsabakasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.
Kocaelispor'un bu sezon dört büyüklerle oynadığı maçlar;
❌ 1-0 Trabzonspor
❌ 3-1 Fenerbahçe
❌ 3-1 Beşiktaş
✅ 1-0 Galatasaray
❌ 1-2 Trabzonspor
❌ 0-2 Fenerbahçe
❌ 0-1 Beşiktaş
🆚 1-1 Galatasaray
