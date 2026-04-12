Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Kocaelispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar "İnanFenerbahçe!" denildi.
April 12, 2026