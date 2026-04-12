12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
0-018'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-189'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-045'
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
3-062'
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-262'
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-375'
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-118'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
1-0DA
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-175'
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
0-013'

Recep Durul'dan küfürlü tezahürat sorusuna cevap

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi küfürlü tezahürata eşlik etti. Galatasaraylı taraftarlar, Recep Durul'a büyük tepki gösterdi. Durul, RAMS Park'ta küfürlü tezahüratlar ile ilgili soruya yanıt verdi.

12 Nisan 2026 18:46
Haber: Sporx.com ve DHA
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Durul, açıklamalarından yalnızca birkaç saat sonra taraftarlarıyla birlikte stada hareket ettikleri sırada Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti. O görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DURUL'DAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT SORUSUNA CEVAP

Deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig maçı için 51 otobüsle Kocaeli'den gelen 2400 kişilik taraftar grubu maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.

Konuk takım taraftarları tezahüratlarla stada girerken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde basın mensuplarının maç öncesi tezahüratlarla ilgili sorusu üzerine, "Hodrimeydan burada, futbolcularımız hazır! Gerekli mesajı sahada vereceğiz" şeklinde konuştu. 

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kısa sürede yayılan görüntülere adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Durul'un bu hareketini kınadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
