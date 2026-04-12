Recep Durul'dan küfürlü tezahürat sorusuna cevap

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi en çok konuşulan isimlerden biri oldu.Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Durul, açıklamalarından yalnızca birkaç saat sonra taraftarlarıyla birlikte stada hareket ettikleri sırada Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti. O görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig maçı için 51 otobüsle Kocaeli'den gelen 2400 kişilik taraftar grubu maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.Konuk takım taraftarları tezahüratlarla stada girerken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde basın mensuplarının maç öncesi tezahüratlarla ilgili sorusu üzerine, "" şeklinde konuştu.Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kısa sürede yayılan görüntülere adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Durul'un bu hareketini kınadı.