12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Inter'den haftanın maçında geri dönüş!

İtalya Serie A'da haftanın maçında lider Inter, Como'yu deplasmanda 2-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.

calendar 12 Nisan 2026 23:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den haftanın maçında geri dönüş!
İtalya Serie A'da 32. haftada Como, sahasında lider Inter ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Como ile lider Inter'i karşı karşıya getiren maçı konuk ekip Inter 4-3 kazandı.

Como, 36. dakikada Alex Valle ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Como, 45. dakikada Nico Paz ile Inter karşısında 2-0'ı buldu. Inter, Marcus Thuram'ın 45+2. dakikada attığı golle devreye 2-1 ile gitti.

İkinci yarıda adeta Inter fırtınası esti. Konuk ekip, ilk golü atan Thuram ile 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Inter, 58 ve 72. dakikalarda Denzel Dumfries'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

Como'da 89. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Lucas da Cunha maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımının attığı üçüncü golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından lider Inter, ligde 75 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Como, Sassuolo deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
