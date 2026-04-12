Türk Telekom, Bursa deplasmanında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 94-92 yendi.
Türk Telekom 17'inci galibiyetini alırken Bursa temsilcisi, 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 16, Smith 11, King 13, Konontsuk 4, Nnoko 4, Childress 20, Berk Can Akın 3, Delaurier 8, Georges-Hunt 13
Türk Telekom: Devoe 21, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 6, Ata Kahraman 8, Alexander 2, Usher 10, Smith 7, Simonovic
1. Periyot: 28-28
Devre: 53-53
3. Periyot: 68-75
