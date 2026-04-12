Manisa Basket, TOFAŞ'tan 100 sayıyla galibiyet aldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 100-96 yendi.
Salon: Muradiye
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
Glint Manisa Basket: Stevenson 30, Smith 10, Altan Çamoğlu, Johnson 15, Pereira 15, Yiğit Onan 10, Starks 11, Mintz 1, Buğra Çal 4, Martin 4
TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 19, Tolga Geçim 6, Blazevic 16, Besson 14, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel, Sadık Emir Kabaca 10, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 8
1. Periyot: 23-30
Devre: 49-47
3. Periyot: 69-70
