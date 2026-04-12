Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh Güney Kore gündeminden düşmüyor!

Hyeon-Gyu Oh'un Beşiktaş kariyerinde ilk kez iki gol atması, ülkesi Güney Kore'de manşetleri süsledi.
Joongang'ın haberinde; Oh'un siyah-beyazlı formayla ilk kez 2 gol atarak göz kamaştırdığı belirtildi.
Mydaily, 24 yaşındaki forvetin attığı 2 golü okurlarına "Çok gollü patlama" manşetiyle duyurdu. Yapılan değerlendirmede Oh'un ilk kez birden fazla gol atarak Süper Lig'deki serisini başka bir seviyeye taşıdığı vurgulandı.
