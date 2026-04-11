Fenerbahçe, Kayseri'de hata yapmadı: Takibe devam!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. dakikada Anderson Talisca, 62. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Anderson Talisca attı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, gelecek hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazandı ve bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisine imza attı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son 13 maçta yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 66 puana yükselen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. [Galatasaray: 28 maç 67 puan] Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Kayserispor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonraı 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.
Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e şans tanıdı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Asencio kadroda yer alamadı. Sakatlığı devam eden İsmail Yüksek ise Kayseri'ye getirilmedi.
KAYSERİSPOR'UN KADROSU
Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmada forma giyen Benes, Onugkha, Ramazan Civelek'in yerine ilk 11'de Brenet, Dorukhan Toköz ve Furkan Soyalp'e görev verdi.
Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe karşısına, Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso ve Chalov 11'i ile maça başladı.
FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta kırmızı kart bekledi.
Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyon sonrası Makarov için kırmızı kart itirazında bulundu.
Hakem Ali Yılmaz, Makarov'a sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe'de kalesini terk eden ve pozisyona itiraz eden Ederson, sarı kart gördü.
Makarov'un müdahalesi sonrası yerde kalan Guendouzi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hakeme itirazda bulundu.
Fenerbahçe yedek kulübesinden Fred de itirazlarının ardından sarı kart gördü.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
KANTE UZAKLARDAN ATTI
Fenerbahçe, 45. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Bu serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Skriniar'ın kafa vuruşu direkten döndü. Kayserispor savunmasının uzaklaştırdığı top kornere gitti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Kayserispor savunması bir kez daha topu karşıladı. Ceza sahası dışına atılan ve Kante'ye doğru gelen topta, Fransız yıldız bekletmeden vuruşunu yaptı ve bu top ağlara gitti.
Fenerbahçe, Kante'nin 45+1. dakikada attığı golle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.
OYUN DURDU
SAHAYA YABANCI MADDE
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında oyun durdu.
Fenerbahçe, Kante'nin golüyle 45+1. dakikada Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'den kaleci Ederson'a isabet etti.
Ederson'un tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Brezilyalı kaleci, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.
SKRINIAR OYUNDAN ÇIKTI
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kayserispor maçında ikinci yarının başında oyundan çıktı.
Sarı-lacivertliler, maç öncesi de ağrıları bulunan ve oynamak isteyen Skriniar için risk almadı ve Slovak stoper, ikinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA GOLLER
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında bir anda durumu 3-0'a taşıdı.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 60. dakikada rakip ceza yayından çektiği şutla ağları buldu. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında durumu 2-0 yaptı.
62. dakikada ise Dorgeles Nene, rakip savunmaya kaleye kadar baskı yaptı. Nene, Brenet'in hatası sonrası topu kazandı ve durumu 3-0'a çıkaran golü attı.
FENERBAHÇE'DEN BİR GOL DAHA!
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 87. dakikada bir gol daha bularak maçı 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.
16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.
45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.
45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.
62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.
88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 63 Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Benes), Bennasser (Dk. 63 Görkem Sağlam), Makarov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Dk. 82 Onugkha)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Dk. 75 Fred), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (Dk. 68 Musaba)
Goller: Dk. 45+1 Kante, Dk. 60 ve 87 Talisca, Dk. 62 Nene (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) (Fenerbahçe), Dk. 32 Makarov, Dk. 47 Bennasser, Dk. 67 Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. dakikada Anderson Talisca, 62. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Anderson Talisca attı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, gelecek hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazandı ve bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisine imza attı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son 13 maçta yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 66 puana yükselen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. [Galatasaray: 28 maç 67 puan] Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Kayserispor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonraı 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.
Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e şans tanıdı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Asencio kadroda yer alamadı. Sakatlığı devam eden İsmail Yüksek ise Kayseri'ye getirilmedi.
KAYSERİSPOR'UN KADROSU
Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmada forma giyen Benes, Onugkha, Ramazan Civelek'in yerine ilk 11'de Brenet, Dorukhan Toköz ve Furkan Soyalp'e görev verdi.
Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe karşısına, Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso ve Chalov 11'i ile maça başladı.
FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta kırmızı kart bekledi.
Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyon sonrası Makarov için kırmızı kart itirazında bulundu.
Hakem Ali Yılmaz, Makarov'a sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe'de kalesini terk eden ve pozisyona itiraz eden Ederson, sarı kart gördü.
Makarov'un müdahalesi sonrası yerde kalan Guendouzi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hakeme itirazda bulundu.
Fenerbahçe yedek kulübesinden Fred de itirazlarının ardından sarı kart gördü.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
KANTE UZAKLARDAN ATTI
Fenerbahçe, 45. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Bu serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Skriniar'ın kafa vuruşu direkten döndü. Kayserispor savunmasının uzaklaştırdığı top kornere gitti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Kayserispor savunması bir kez daha topu karşıladı. Ceza sahası dışına atılan ve Kante'ye doğru gelen topta, Fransız yıldız bekletmeden vuruşunu yaptı ve bu top ağlara gitti.
Fenerbahçe, Kante'nin 45+1. dakikada attığı golle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.
OYUN DURDU
SAHAYA YABANCI MADDE
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında oyun durdu.
Fenerbahçe, Kante'nin golüyle 45+1. dakikada Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'den kaleci Ederson'a isabet etti.
Ederson'un tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Brezilyalı kaleci, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.
SKRINIAR OYUNDAN ÇIKTI
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kayserispor maçında ikinci yarının başında oyundan çıktı.
Sarı-lacivertliler, maç öncesi de ağrıları bulunan ve oynamak isteyen Skriniar için risk almadı ve Slovak stoper, ikinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA GOLLER
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında bir anda durumu 3-0'a taşıdı.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 60. dakikada rakip ceza yayından çektiği şutla ağları buldu. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında durumu 2-0 yaptı.
62. dakikada ise Dorgeles Nene, rakip savunmaya kaleye kadar baskı yaptı. Nene, Brenet'in hatası sonrası topu kazandı ve durumu 3-0'a çıkaran golü attı.
FENERBAHÇE'DEN BİR GOL DAHA!
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 87. dakikada bir gol daha bularak maçı 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.
16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.
45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.
45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.
62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.
88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 63 Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Benes), Bennasser (Dk. 63 Görkem Sağlam), Makarov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Dk. 82 Onugkha)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Dk. 75 Fred), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (Dk. 68 Musaba)
Goller: Dk. 45+1 Kante, Dk. 60 ve 87 Talisca, Dk. 62 Nene (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) (Fenerbahçe), Dk. 32 Makarov, Dk. 47 Bennasser, Dk. 67 Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor)