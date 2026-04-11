Trabzonspor'un 6 maçlık serisi sona erdi

Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor beraberliği ile 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkaramadı.
Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisi hedefini yakalayamadı.
Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkaramadı.
Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisi hedefini yakalayamadı.