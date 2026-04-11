Fenerbahçe deplasmanlarda gol yağdırıyor!

Fenerbahçe, deplasmanda attığı gollerle dikkat çekiyor.
Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanlarda 3 ve üzeri gol atan takımlar arasında Fenerbahçe 2. sırada yer aldı.
BAYERN MUNIH'İN TAKİPÇİSİ
Sarı-lacivertliler bu başarıyı 8 maçta gösterirken, onları geride bırakan takım ise 12 maçla Bayern Münih oldu.
