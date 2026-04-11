Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş'tan bu sezon Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'lik kısmını siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıl almıştı.



"TRANSFERİ LEHİMİZE KARLI OLACAK ŞEKİLDE TAMAMLADIK"



Adalı bu konuyla ilgili açıklamasında, "Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Sezon başında oyuncunun bizde bulunan yüzde 50'lik payını satarak daha düşük bir pay elde etmek yerine oyuncunun bonservis gelirinin tümüne sahip olarak transferi Benfica'ya pay verme konusunu ortadan kaldırdık. Transferi Beşiktaş'ın lehine daha karlı olacak şekilde tamamladık. Gedson'un bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50'lik kısmını yani 10 milyon euro karşılığında satın aldık. Ve bu işlemden sonra Gedson'u bonservisini hemen verdiğimiz için Benfica'ya ödeyeceğimiz bu rakamı kiralama giderine yazdık. Bugün 641 milyon TL olan oyuncu giderlerinin 10 milyon euroluk, yani yaklaşık 500 milyon TL'lik kısmı Gedson transferinde yaşanan bu özel durumdan yaşanıyor." dedi.



Adalı ayrıca, "Burada camiamızın bilmesini istediğim bir konu daha var. Bu işlemi 2025 giderlerine yazmak durumundayız ancak Gedson için ödeyeceğimiz 10 milyon euroyu tek kalemde değil, önümüzdeki 5 yıla yayarak ödeyeceğiz. Spartak Moskova'dan alacağımız bonservisi peşin aldık ve tarihimizin en yüksek bonservis gelirlerinden birini Beşiktaşımızın kasasına koyduk. Denetleme kurulunun raporunda menajer maliyeti ve oyuncu kiralama bedelleriyle ilgili konu bütün şeffaflığıyla budur." açıklamasında bulundu.



