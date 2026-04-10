West Ham'dan evinde 4 gollü şov

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham, Wolverhampton'ı konuk etti.



Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



West Ham'a galibiyeti getiren golleri 42 ile 83. dakikalarda Konstantinos Mavropanos ve 66 ile 68. dakikalarda Taty Castellanos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten West Ham, küme düşme hattının bir sıra üstündeki 17. sıraya yükseldi.



17 puanda kalan Wolverhampton ise ligin son sırasında yer aldı.



Premier Lig'in 33. haftasında West Ham, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Leeds United'a konuk olacak.







