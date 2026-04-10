10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

West Ham'dan evinde 4 gollü şov

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham, konuk ettiği Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

calendar 10 Nisan 2026 23:52
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham, Wolverhampton'ı konuk etti.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 42 ile 83. dakikalarda Konstantinos Mavropanos ve 66 ile 68. dakikalarda Taty Castellanos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten West Ham, küme düşme hattının bir sıra üstündeki 17. sıraya yükseldi.

17 puanda kalan Wolverhampton ise ligin son sırasında yer aldı.

Premier Lig'in 33. haftasında West Ham, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Leeds United'a konuk olacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
