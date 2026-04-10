10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-278'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-049'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
0-047'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-062'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
1-0DA
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Kartal Kayra Yılmaz: "O kupayı kazanacağız"

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2026 22:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"O KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maçın tamamının kontrolü bizdeydi. Bol gollü güzel bir maç oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Soğuk bir hava, cuma günü stadyumu doldurdular. Onlara armağan ediyoruz. Ligde kalan maçları kazanmak istiyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğun en büyük adayıyız. O kupayı da kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

"HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki futbolcu, "Tüm oyuncular takıma yardım etmek istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynamadığımızda kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Hazır olmak zorundayız. Çalışmalarımızı iyi sürdürdük. Bugün de şans geldi, en iyi şekilde değerlendirdik. Galibiyet aldık ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
