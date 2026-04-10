10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-280'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-050'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
0-048'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-064'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
1-0DA
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale kaldı

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında milli sporcumuz Mete Gazoz yarı finale kaldı.

calendar 10 Nisan 2026 22:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale kaldı
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında yarışan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda yarı finale yükseldi.

Meksika'nın Puebla kentindeki organizasyona, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan bireysel müsabakalarla devam edildi.

Türkiye'yi klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş ve Ulaş Berkim Tümer, kadınlarda Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat ve Canse Duru Tarakçı temsil etti.

Makaralı yayda ise erkeklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca ve Yağız Sezgin, kadınlarda Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz yarıştı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, İspanyol Merida Gonzalez Javier'i 6-4, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Lin Zih-Siang'ı 7-3 yenerek yarı finale çıktı.

Mete, Tayvanlı bir başka sporcu Tang Chih-Chun ile finale yükselme mücadelesi verecek. Klasik yayda yarı final ve madalya karşılaşmaları, 12 Nisan Pazar günü yapılacak.

Bugün yarışan diğer milli okçuların, bireyselde madalya şansı kalmadı.

Türkiye, takım müsabakalarında klasik yayda erkekler ve kadınlarda, makaralı yayda da erkeklerde finale yükselmişti. Ayrıca Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın yer aldığı Klasik Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
