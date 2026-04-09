ALES 2 sınavı ne zaman, hangi ay? ÖSYM 2026

Aylardır kalın soru bankalarının, mantık sorularının ve deneme sınavlarının arasında uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten 2026 ALES 2 ne zaman yapılacak ve ÖSYM bu devasa sınavın başvurularını hangi tarihlerde alacak?

Kısa ve net cevap: ÖSYM'nin yayınladığı resmi sınav takvimine göre 2026 yılı ALES/2 oturumu, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir! Üniversitelerin lisansüstü eğitim kadrolarına veya akademik pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, yaz aylarının en sıcak günlerinde en zorlu zihinsel maratonlardan biri olarak tarihe geçecek.

Akademik hedeflerine ulaşmak için haftalardır ter döken adaylar için sınav tarihi kadar başvuru süreci de büyük bir titizlik gerektiriyor. ÖSYM yönetimi sınav merkezlerindeki hazırlıklarını planlarken, masada adayları bekleyen çok net ve değişmez bir takvim var:

Başvuru Tarihleri ve Ücret Şartı: 26 Temmuz'daki büyük sınava girmek isteyen adayların başvuruları 10 - 18 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Bu tarihler arasında başvurusunu yapıp sınav ücretini yatırmayan adayların kayıtları geçersiz sayılacak.

Geç Başvuru Günü (25 Haziran): Herhangi bir sebeple normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM, 25 Haziran 2026 tarihini "Geç Başvuru Günü" olarak belirledi. Ancak bu tarihte sınav ücretinin ek ödemeli olarak yatırılacağı kuralı geçerliliğini koruyor.

Sonuçların İlanı (14 Ağustos): Zorlu sayısal ve sözel mantık sorularıyla boğuşan adayların kaderini belirleyecek olan ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak erişime açılacak ve adayların yüksek lisans/doktora tercihlerinde kullanılmaya başlanacak.

Sonuç olarak; kitaplar açıldı, paragraflar çözüldü ve şimdi gözler tamamen Temmuz ayında kurulacak olan ÖSYM masasında. Önümüzdeki aylarda yaşanacak bu büyük sınav heyecanı, binlerce adayın akademik dünyaya adım atıp atamayacağını belirleyecek.