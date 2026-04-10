Hakan Safi'den Porto'ya ziyaret!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Portekiz'den Porto'yu ziyaret etti.
Safi, Portekiz temsilcisini ziyareti için bir paylaşımda bulundu.
Hakan Safi'nin paylaşımı şu şekilde:
"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış ender ve kıymetli isimlerden arkadaşım FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas'ın misafiri olarak geldiğimiz Porto'da; futbol ve iş dünyasına dair sohbetler yaptığımız yemekte bir araya geldik.
Andre'ye yakın ilgisi ve samimiyeti için teşekkür eder, kendisine şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."
