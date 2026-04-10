09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe'de kafalar karışık

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlamasına Tedesco ve Devin Özek'le beraber başladı. Santrfor, sol stoper ve sol bek pozisyonu için Özek'in belirlediği listeler üzerinden görüşmeler yapılıyor. Ama bu ikilinin yeni sezonda olup olmayacağı kesinlik kazanmadı.

10 Nisan 2026
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kafalar karışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için çalışmalar erken başladı.

Sarı-Lacivertli yönetim, sezon tamamlanmadan transfer stratejisini oluşturmak adına önemli adımlar atarken, kulüp içindeki bazı belirsizlikler dikkat çekiyor.

Başkan Sadettin Saran öncülüğünde yürütülen süreçte, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte transfer yapılacak bölgeler büyük ölçüde belirlendi.

Bu bölgeler santrfor, sol stoper ve sol bek. Özek'in bu doğrultuda kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı öğrenildi. Ancak kulüp içinde dikkat çeken bir belirsizlik söz konusu.

Teknik heyet ve sportif yapılanmanın geleceği henüz netleşmiş değil. Özellikle Tedesco ve Özek'in görevlerine devam edip etmeyeceği, sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bağlı olacak.

SORU İŞARETLERİ VAR

Bu durum, yapılacak transferlerin planlanmasında da soru işaretleri yaratıyor.

Yönetimin bir yandan kadro yapılanması için harekete geçmesi, diğer yandan teknik kadronun geleceğinin belirsiz olması camiada kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

Sarı-Lacivertliler'de gözler hem sahadaki performansa hem de yönetimin alacağı kritik kararlara çevrilmiş durumda. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.