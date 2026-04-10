09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş'tan kaleci hamlesi: Jose Sa

Beşiktaş, gelecek sezon kaleyi deneyimli kaleci Jose Sa'ya teslim etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği söyleniyor.

calendar 10 Nisan 2026 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek.

4 yıldır şampiyonluğa erken havlu atan siyah-beyazlılar, gelecek sezon zirveye oynayacak güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son haftaların formda ismi Ersin Destanoğlu ile rekabete girecek düzeyde kaleci arayışındaki siyah-beyazlı ekibin radarına Wolverhampton forması giyen Jose Sa takıldı.

Bu bölge için yerli ve yabancı olmak üzere alternatifli liste hazırlayan yönetim, 33 yaşındaki Portekizli eldivenin performansını yakından takip ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli file bekçisinin transferine onay verdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MiLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de 19 müsabakada forma şansı buldu. Kalesinde 30 gol gören deneyimli eldiven, 4 karşılaşmada rakip forvetlere gol şansı tanımadı.

Premier Lig ekibi ile mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek Jose Sa, 4 kez Portekiz Milli Takımı'nın kalesini korudu.

KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Portekizli kaleci, siyah-beyazlı takıma yabancı değil. 1.92 metre boyundaki 33 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de 19 Mart'ta oynadığı Kasımpaşa maçını Tüpraş Stadı'nda takip etmişti.

Siyah-beyazlı takım bu karşılaşmayı Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
