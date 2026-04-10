Haliburton, rehabilitasyon sürecinde ilk kez beşe beş oynadı

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Aşil tendonu sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde ilk kez beşe beş antrenmana çıktığını açıkladı.



Haliburton, 2025 NBA Finalleri'nde yaşadığı sakatlığın ardından 41. haftada bulunuyor.



Bu gelişme, oyuncunun iyileşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Hem Pacers cephesi hem de oyuncu, Haliburton'ın sonbaharda başlayacak antrenman kampına tam katılım sağlamasını bekliyor.



Karşılaştırma açısından, Jayson Tatum yaklaşık 43 haftada sahalara dönmüştü. Pacers sezonunun bu hafta sona erecek olması nedeniyle Haliburton'ı sahada bir sonraki görüşümüzün 2026 NBA hazırlık maçları olması bekleniyor.



