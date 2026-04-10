10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Haliburton, rehabilitasyon sürecinde ilk kez beşe beş oynadı

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Aşil tendonu sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde ilk kez beşe beş antrenmana çıktığını açıkladı.

10 Nisan 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton, 2025 NBA Finalleri'nde yaşadığı sakatlığın ardından 41. haftada bulunuyor.

Bu gelişme, oyuncunun iyileşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Hem Pacers cephesi hem de oyuncu, Haliburton'ın sonbaharda başlayacak antrenman kampına tam katılım sağlamasını bekliyor.

Karşılaştırma açısından, Jayson Tatum yaklaşık 43 haftada sahalara dönmüştü. Pacers sezonunun bu hafta sona erecek olması nedeniyle Haliburton'ı sahada bir sonraki görüşümüzün 2026 NBA hazırlık maçları olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
