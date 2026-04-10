İlkay Gündoğan formayı kaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanan maçta orta sahada İlkay Gündoğan'a formayı vermişti.
Tecrübeli oyuncu da mücadelesi ve orta sahayı organize etmesiyle teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Okan hocanın, kalan haftalarda da İlkay'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Göztepe maçında, takımının attığı ikinci golde başrol oynayan 35 yaşındaki futbolcu, saha içinde arkadaşlarını müthiş yönlendiriyor.
