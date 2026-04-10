09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

İlkay Gündoğan formayı kaptı!

Göztepe maçındaki performansıyla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan, kalan maçlarda da yerini garantilemiş oldu.

calendar 10 Nisan 2026 09:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan formayı kaptı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanan maçta orta sahada İlkay Gündoğan'a formayı vermişti.

Tecrübeli oyuncu da mücadelesi ve orta sahayı organize etmesiyle teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Okan hocanın, kalan haftalarda da İlkay'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Göztepe maçında, takımının attığı ikinci golde başrol oynayan 35 yaşındaki futbolcu, saha içinde arkadaşlarını müthiş yönlendiriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
