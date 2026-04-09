Yusuf Kabadayı'nın taraftarla diyaloğu gündem oldu

Gaziantep FK forması giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündeme geldi.
Kulübün Instagram paylaşımının altına yapılan bir yorumda bir taraftar, "Yusuf karşısında ise karşısının kazanma şansı yok" ifadelerini kullandı.
Bu yoruma yanıt veren Yusuf Kabadayı ise, "Dünkü resmi çocuk odana asarsın" şeklinde cevap verdi.
Bunun üzerine aynı taraftar, Kabadayı'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek uzun bir mesaj paylaştı.
Yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. İşte o son paylaşım;
"Senin çocuk odanda Galatasaray'ın instagram'da paylaştığın resmi asmış olduğun kesin... Ben -3 derecede bu takımı destekledim 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? iyi oynadın da sana destek vermedik mi?"
