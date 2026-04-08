Euphoria 3. sezon ne zaman? Yeni sezon yayın tarihi

Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi ve Alexa Demie gibi Hollywood'un en parlak genç yıldızlarını kadrosunda barındıran yapımın dönüş tarihi netleşti. Peki, Sam Levinson'ın yarattığı o kaotik evrene ne zaman dönüyoruz?

Kısa ve net cevap: Euphoria'nın merakla beklenen 3. ve final sezonu, 12 Nisan 2026 Pazar günü HBO ve Max platformlarında izleyiciyle buluşacak! Tam 4 yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece prömiyer yapacak. Türkiye'deki izleyicilerin ise dizinin yeni sezon bölümlerine yerel dijital platformlar (BluTV vb.) üzerinden eşzamanlı olarak ulaşması bekleniyor.

Los Angeles'ta 7 Nisan 2026'da efsanevi bir kırmızı halı prömiyeri ile görücüye çıkan ilk bölümün ardından, geriye kalan bölümler her hafta yayınlanarak 31 Mayıs 2026'da büyük final yapacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonun da toplam 8 bölümden oluşması bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, 3. sezonda çok cesur bir adım atarak lise koridorlarını tamamen geride bırakıyor! Yayınlanan fragmanlara ve resmi açıklamalara göre yeni sezonda bizi şunlar bekliyor:

5 Yıllık Zaman Atlaması: Hikaye, 2. sezon finalinin tam beş yıl sonrasında geçiyor. Karakterlerimiz artık East Highland Lisesi'nden mezun olmuş, yirmili yaşlarının başlarında yetişkinliğin acımasız ve karmaşık gerçekleriyle yüzleşen bireyler olarak karşımıza çıkacak.

Rue'nun İnanç Arayışı: Fragmanda kilisede gördüğümüz Rue (Zendaya), lise sonrası hayatın beklediği gibi geçmediğini itiraf ederken, ilk defa "inanç" kavramıyla tanıştığını belirtiyor.

Yeni Karakterler ve Sürpriz İsimler: Orijinal kemik kadronun yanı sıra bu sezon diziye dev isimler katılıyor! Sharon Stone, Natasha Lyonne, Rosalía, Trisha Paytas ve Eli Roth gibi sürpriz isimler 3. sezonun kadrosuna dahil oldu.

Kaotik İlişkiler: Sydney Sweeney'nin (Cassie) röportajlarında "çok vahşi" olarak tanımladığı yeni sezonda, Cassie ve Nate'in evliliği gibi izleyiciyi şoke edecek dinamiklerin yanı sıra, eski dostların ve düşmanların 5 yıl sonraki yetişkin yüzleşmeleri ekranları kasıp kavuracak.