Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 16:18 -
Güncelleme Tarihi:
08 Nisan 2026 16:18
Euphoria 3. sezon ne zaman? Yeni sezon yayın tarihi
Televizyon dünyasında gençlik dramalarına yepyeni ve cesur bir soluk getiren HBO'nun Emmy ödüllü rekortmen dizisi Euphoria için geri sayım nihayet sona eriyor! 2022'deki o olaylı ikinci sezon finalinin ardından, Hollywood grevleri ve oyuncuların yoğun takvimleri nedeniyle tam 4 yıl süren uzun bir bekleyişin içine giren milyonlarca hayran derin bir nefes alabilir. Zendaya'nın hayat verdiği Rue karakterinin karanlık ama bir o kadar da umut arayan hikayesinin nereye evrileceğini merak eden izleyiciler, arama motorlarında günün en çok araştırılan o sorusunu sorguluyor: Euphoria 3. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin yeni sezon yayın takvimi nasıl olacak, hikayede neler değişecek? İşte dizinin Los Angeles'ta henüz gerçekleşen dev kırmızı halı prömiyerinden sızan son dakika bilgileri ve büyük final sezonunun tüm detayları…
Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi ve Alexa Demie gibi Hollywood'un en parlak genç yıldızlarını kadrosunda barındıran yapımın dönüş tarihi netleşti. Peki, Sam Levinson'ın yarattığı o kaotik evrene ne zaman dönüyoruz?
EUPHORIA 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK? (NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Euphoria'nın merakla beklenen 3. ve final sezonu, 12 Nisan 2026 Pazar günü HBO ve Max platformlarında izleyiciyle buluşacak! Tam 4 yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece prömiyer yapacak. Türkiye'deki izleyicilerin ise dizinin yeni sezon bölümlerine yerel dijital platformlar (BluTV vb.) üzerinden eşzamanlı olarak ulaşması bekleniyor.Los Angeles'ta 7 Nisan 2026'da efsanevi bir kırmızı halı prömiyeri ile görücüye çıkan ilk bölümün ardından, geriye kalan bölümler her hafta yayınlanarak 31 Mayıs 2026'da büyük final yapacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonun da toplam 8 bölümden oluşması bekleniyor.YENİ SEZONDA BİZİ NELER BEKLİYOR? (5 YILLIK ZAMAN ATLAMASI)Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, 3. sezonda çok cesur bir adım atarak lise koridorlarını tamamen geride bırakıyor! Yayınlanan fragmanlara ve resmi açıklamalara göre yeni sezonda bizi şunlar bekliyor:5 Yıllık Zaman Atlaması: Hikaye, 2. sezon finalinin tam beş yıl sonrasında geçiyor. Karakterlerimiz artık East Highland Lisesi'nden mezun olmuş, yirmili yaşlarının başlarında yetişkinliğin acımasız ve karmaşık gerçekleriyle yüzleşen bireyler olarak karşımıza çıkacak.Rue'nun İnanç Arayışı: Fragmanda kilisede gördüğümüz Rue (Zendaya), lise sonrası hayatın beklediği gibi geçmediğini itiraf ederken, ilk defa "inanç" kavramıyla tanıştığını belirtiyor.Yeni Karakterler ve Sürpriz İsimler: Orijinal kemik kadronun yanı sıra bu sezon diziye dev isimler katılıyor! Sharon Stone, Natasha Lyonne, Rosalía, Trisha Paytas ve Eli Roth gibi sürpriz isimler 3. sezonun kadrosuna dahil oldu.Kaotik İlişkiler: Sydney Sweeney'nin (Cassie) röportajlarında "çok vahşi" olarak tanımladığı yeni sezonda, Cassie ve Nate'in evliliği gibi izleyiciyi şoke edecek dinamiklerin yanı sıra, eski dostların ve düşmanların 5 yıl sonraki yetişkin yüzleşmeleri ekranları kasıp kavuracak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.