08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-254'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho açıklaması!

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, transferde adı geçen Jadon Sancho ile ilgili konuştu.

calendar 08 Nisan 2026 15:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jadon Sancho ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcu için adı geçen takımlardan biri olan eski kulübü Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, "Şu anda birçok oyuncuyu inceliyor ve yakından analiz ediyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini değerlendiriyoruz. Jadon Sancho için de aynısını yapıyoruz." diye konuştu.

Manchester United'dan bu sezon Aston Villa'ya kiralanan Jadon Sancho, 31 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
