Fenerbahçe'de Talisca'nın gözü rekorda!

Sakatlıktan dönen Anderson Talisca kalan haftalarda 5 gol daha atarak kariyer rekoru kırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozu olan Brezilyalı futbolcu geride kalan dönemde rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Talisca sakatlık dönüşü yüzde 100 hazır olmadığı için iki maçta golle buluşamadı.
Yetenekli futbolcu kalan maçlarda 5 gol daha atması halinde 26 gole ulaşarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşayacak. Talisca hem kariyer rekoru kırmak hem de şampiyonluk yarışında takımına katkı yapmak istiyor.
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gözdelerinden olan deneyimli futbolcunun, Trendyol Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.
