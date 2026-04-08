08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'de Talisca'nın gözü rekorda!

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Anderson Talisca sezon sonu için hedefini belirledi. Brezilyalı yıldız geride kalan haftalarda 5 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

calendar 08 Nisan 2026 13:10
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Sakatlıktan dönen Anderson Talisca kalan haftalarda 5 gol daha atarak kariyer rekoru kırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozu olan Brezilyalı futbolcu geride kalan dönemde rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Talisca sakatlık dönüşü yüzde 100 hazır olmadığı için iki maçta golle buluşamadı.

Yetenekli futbolcu kalan maçlarda 5 gol daha atması halinde 26 gole ulaşarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşayacak. Talisca hem kariyer rekoru kırmak hem de şampiyonluk yarışında takımına katkı yapmak istiyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gözdelerinden olan deneyimli futbolcunun, Trendyol Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
