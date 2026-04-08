08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-355'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Sivasspor, Boluspor deplasmanına çıkıyor

1. Lig'in 34. haftasında Sivasspor, 9 Nisan Perşembe günü deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

08 Nisan 2026 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 9 Nisan Perşembe günü deplasmanda Boluspor ile mücadele edecek.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, tedavisi devam eden Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit, Boluspor maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 47 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon 12 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Boluspor ise 42 puanla 14. sırada bulunuyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
