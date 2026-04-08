08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Nijerya'daki kadın amatör basketbol takımı, hayallerine kapı açıyor

Nijerya'da kadınların kurduğu amatör basketbol takımı, basket oynama hayallerine kapı aralıyor.

calendar 08 Nisan 2026 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nijerya'da bir grup kadının kurduğu amatör basketbol takımı, yeni takım arkadaşlarına ulaşma hedefiyle spor yapmak isteyen ve özellikle basketbola ilgi duyanların hayallerini gerçekleştirmesine vesile oluyor.

Başkent Abuja'da faaliyet gösteren "B2B" (Back to Basketball) takımı, spor yapmak isteyen kadınları bir araya getirirken, aynı zamanda genç kızlara da ilham kaynağı oluyor.

Takımın kurucularından Sajida Mohammed, yaptığı açıklamada, basketbola olan ilgisinin ortaokul yıllarına dayandığını söyledi.

Yatılı okulda okuduğu dönemde erkek öğrencilerin basketbol oynamasını izlediğini anlatan Mohammed, "O zamanlar bu sporun sadece erkeklere ait olduğu düşünülüyordu. Kızlar için bir takım yoktu. Ama ben yine de kendi başıma çalışmaya başladım, zamanla birkaç arkadaşım da bana katıldı." dedi.

Yıllar sonra yeniden aktif olmak ve spora dönmek isteyen kadınlarla bir araya gelerek B2B takımını kurduklarını belirten Mohammed, bu girişimin temelinde "spor sevgisi ve yeniden harekete geçme isteğinin" bulunduğunu ifade etti.

"Takımı oluşturmak iki yılımızı aldı"

Mohammed, kadınların spora katılımının önündeki en büyük zorluklardan birinin yeterli katılımcı bulmak olduğunu dile getirerek, "Takımı oluşturmak yaklaşık iki yılımızı aldı. Ama hiç vazgeçmedik. Sürekli yeni insanlara ulaşmaya çalıştık." dedi.

Zaman zaman kadınların evlendikten sonra spor yapmaması gerektiğine dair eleştirilerle karşılaştıklarını da aktaran Mohammed, bunun daha çok kültürel bir yaklaşım olduğunu ve çevresinden genel olarak destek gördüğünü anlattı.

Nijerya toplumunda bazı kesimlerde "Müslüman kadınların spor yapamayacağı" şeklinde bir algıyla karşılaştıklarını söyleyen Mohammed, "İslam'da spor yapmak yasak değil. Aksine sağlıklı bir yaşam için teşvik ediliyor. Bu yüzden sporla inancımız arasında bir çelişki yok." diye konuştu.

"'Bunu yapabildiğinizi bilmiyorduk' diyorlar"

B2B takımı, şimdi de okullarla işbirliği yaparak daha fazla kız çocuğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda genç kızlara spor yapabileceklerini göstermek amacıyla etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Mohammed, "Bizi sahada gören insanlar 'Bunu yapabildiğinizi bilmiyorduk' diyor. Bu da algıların değişmeye başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Takım sayesinde basketbol oynamayı hayal eden birçok genç kızın kendini geliştirme fırsatı bulduğunu belirten Mohammed, sporun aynı zamanda özgüven kazandırdığını vurguladı.

Hedef, farklı şehirlerde yaygınlaşmak

Geleceğe dair planlarından da bahseden Sajida Mohammed, farklı şehirlerde benzer kadın takımlarının kurulmasına öncülük etmek istediklerinin altını çizdi.

Basketbolun yanı sıra voleybol, futbol ve badminton gibi branşlarda da kadın toplulukları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Mohammed, "Amacımız, spor yapmak isteyen her kadının ulaşabileceği bir ağ kurmak." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.