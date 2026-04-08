Nijerya'daki kadın amatör basketbol takımı, hayallerine kapı açıyor

Nijerya'da bir grup kadının kurduğu amatör basketbol takımı, yeni takım arkadaşlarına ulaşma hedefiyle spor yapmak isteyen ve özellikle basketbola ilgi duyanların hayallerini gerçekleştirmesine vesile oluyor.



Başkent Abuja'da faaliyet gösteren "B2B" (Back to Basketball) takımı, spor yapmak isteyen kadınları bir araya getirirken, aynı zamanda genç kızlara da ilham kaynağı oluyor.



Takımın kurucularından Sajida Mohammed, yaptığı açıklamada, basketbola olan ilgisinin ortaokul yıllarına dayandığını söyledi.



Yatılı okulda okuduğu dönemde erkek öğrencilerin basketbol oynamasını izlediğini anlatan Mohammed, "O zamanlar bu sporun sadece erkeklere ait olduğu düşünülüyordu. Kızlar için bir takım yoktu. Ama ben yine de kendi başıma çalışmaya başladım, zamanla birkaç arkadaşım da bana katıldı." dedi.



Yıllar sonra yeniden aktif olmak ve spora dönmek isteyen kadınlarla bir araya gelerek B2B takımını kurduklarını belirten Mohammed, bu girişimin temelinde "spor sevgisi ve yeniden harekete geçme isteğinin" bulunduğunu ifade etti.



"Takımı oluşturmak iki yılımızı aldı"



Mohammed, kadınların spora katılımının önündeki en büyük zorluklardan birinin yeterli katılımcı bulmak olduğunu dile getirerek, "Takımı oluşturmak yaklaşık iki yılımızı aldı. Ama hiç vazgeçmedik. Sürekli yeni insanlara ulaşmaya çalıştık." dedi.



Zaman zaman kadınların evlendikten sonra spor yapmaması gerektiğine dair eleştirilerle karşılaştıklarını da aktaran Mohammed, bunun daha çok kültürel bir yaklaşım olduğunu ve çevresinden genel olarak destek gördüğünü anlattı.



Nijerya toplumunda bazı kesimlerde "Müslüman kadınların spor yapamayacağı" şeklinde bir algıyla karşılaştıklarını söyleyen Mohammed, "İslam'da spor yapmak yasak değil. Aksine sağlıklı bir yaşam için teşvik ediliyor. Bu yüzden sporla inancımız arasında bir çelişki yok." diye konuştu.



"'Bunu yapabildiğinizi bilmiyorduk' diyorlar"



B2B takımı, şimdi de okullarla işbirliği yaparak daha fazla kız çocuğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda genç kızlara spor yapabileceklerini göstermek amacıyla etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.



Mohammed, "Bizi sahada gören insanlar 'Bunu yapabildiğinizi bilmiyorduk' diyor. Bu da algıların değişmeye başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Takım sayesinde basketbol oynamayı hayal eden birçok genç kızın kendini geliştirme fırsatı bulduğunu belirten Mohammed, sporun aynı zamanda özgüven kazandırdığını vurguladı.



Hedef, farklı şehirlerde yaygınlaşmak



Geleceğe dair planlarından da bahseden Sajida Mohammed, farklı şehirlerde benzer kadın takımlarının kurulmasına öncülük etmek istediklerinin altını çizdi.



Basketbolun yanı sıra voleybol, futbol ve badminton gibi branşlarda da kadın toplulukları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Mohammed, "Amacımız, spor yapmak isteyen her kadının ulaşabileceği bir ağ kurmak." diye konuştu.



