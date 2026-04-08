Fenerbahçe'de büyük düşüş: Musaba!

Devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Sarı-Lacivertli formayla ilk haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüremedi.
Hollandalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine adeta fırtına gibi başladı. İlk 5 resmi maçında 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Musaba, özellikle eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan Süper Kupa yarı finalinde yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Ligde Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçında da 1 asist üreterek formunu sürdürmüştü.
Ancak bu etkileyici başlangıcın ardından Musaba'nın performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Ligde oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 asist üretebilen Hollandalı oyuncu, bu katkıyı yine eski takımı Samsunspor karşısında yaptı. Kalan 8 karşılaşmada ise skora hiçbir katkı veremedi.
Son olarak 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde de etkisiz bir görüntü çizen Musaba, eleştirilerin odağı haline geldi.
