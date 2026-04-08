07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Fenerbahçe'de büyük düşüş: Musaba!

Fenerbahçe'de Anthony Musaba rüzgarı kısa sürdü... İlk 5 maçta 1 gol, 4 asistle parlayan Hollandalı kanat, son 9 lig maçında sadece 1 asist yaptı. 8 karşılaşmada ise skora katkı veremeyerek düşüşe geçti.

calendar 08 Nisan 2026 09:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Sarı-Lacivertli formayla ilk haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüremedi.

Hollandalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine adeta fırtına gibi başladı. İlk 5 resmi maçında 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Musaba, özellikle eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan Süper Kupa yarı finalinde yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Ligde Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçında da 1 asist üreterek formunu sürdürmüştü.

Ancak bu etkileyici başlangıcın ardından Musaba'nın performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Ligde oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 asist üretebilen Hollandalı oyuncu, bu katkıyı yine eski takımı Samsunspor karşısında yaptı. Kalan 8 karşılaşmada ise skora hiçbir katkı veremedi.

Son olarak 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde de etkisiz bir görüntü çizen Musaba, eleştirilerin odağı haline geldi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
