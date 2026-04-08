Beşiktaş'ta Taylan Bulut formayı unuttu!

Almanya U20 Milli Takımı'nın Çekya ve Polonya ile geçen hafta oynadığı Elit Lig maçlarında forma giyen Taylan Bulut, Beşiktaş'ta 8 haftadır kadroya bile giremiyor.
Murillo ve Gökhan'dan vazgeçmeyen teknik heyetin, genç oyuncuya hiç şans tanımaması tepki topluyor.
FORMAYI UNUTTU
Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut formayı adeta unuttu.
Sezonun ilk devresinde sağ bekte Gökhan Sazdağı'na şans tanıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda ise yeni transfer Amir Murillo'ya görev verdi. Forma rekabetinde Murillo ve Gökhan'ın çok gerisinde kalan Taylan hızla gözden düşerken artık kadroya bile giremiyor. Sergen Yalçın ligdeki son 8 maçta 20 yaşındaki oyuncuyu kadroya almadı.
EN SON KOCAELİSPOR'A KARŞI OYNADI
Taylan en son Eyüpspor'la 26 Ocak'ta oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkarken 79 dakika görev yapmıştı. Genç sağ bek 2-2 biten maçta bir penaltıya sebep olmuştu. Taylan, Beşiktaş'ın 5 Şubat'ta Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı kupa maçında 90 dakika oynadı.
Çaykur Rizespor'la 4 Mart'ta yapılan kupa maçında ise yine kadroda yoktu. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Murillo'nun yerine oyuna giren Gökhan Sazdağı'nın ikinci yarıda yaptığı hatalar, gözlerin yeniden Taylan Bulut'a çevrilmesine yol açtı.
GÖKHAN TERCİHİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU
Taylan'ı adeta defterden silen teknik heyetin, Gökhan Sazdağı tercihi büyük eleştiri aldı. Beşiktaş'la sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan Taylan son milli arada Elit Lig maçları için Almanya U20 Takımı'na gitti. Çekya'yı 2-1 yendikleri maçta 45 dakika oynayan Taylan, 31 Mart'ta Polonya'yı 1-0 mağlup ettikleri müsabakada ise 90 dakika sahada kaldı.
