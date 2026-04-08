07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Beşiktaş'ta Taylan Bulut formayı unuttu!

Almanya U20 Milli Takımı'nın Çekya ve Polonya ile geçen hafta oynadığı Elit Lig maçlarında süre bulan Taylan Bulut, Beşiktaş'ta 8 haftadır kadroya dahi giremiyor.

calendar 08 Nisan 2026 08:34
Haber: Milliyet
Almanya U20 Milli Takımı'nın Çekya ve Polonya ile geçen hafta oynadığı Elit Lig maçlarında forma giyen Taylan Bulut, Beşiktaş'ta 8 haftadır kadroya bile giremiyor.

Murillo ve Gökhan'dan vazgeçmeyen teknik heyetin, genç oyuncuya hiç şans tanımaması tepki topluyor.

FORMAYI UNUTTU

Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut formayı adeta unuttu.

Sezonun ilk devresinde sağ bekte Gökhan Sazdağı'na şans tanıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda ise yeni transfer Amir Murillo'ya görev verdi. Forma rekabetinde Murillo ve Gökhan'ın çok gerisinde kalan Taylan hızla gözden düşerken artık kadroya bile giremiyor. Sergen Yalçın ligdeki son 8 maçta 20 yaşındaki oyuncuyu kadroya almadı.

EN SON KOCAELİSPOR'A KARŞI OYNADI

Taylan en son Eyüpspor'la 26 Ocak'ta oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkarken 79 dakika görev yapmıştı. Genç sağ bek 2-2 biten maçta bir penaltıya sebep olmuştu. Taylan, Beşiktaş'ın 5 Şubat'ta Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı kupa maçında 90 dakika oynadı.

Çaykur Rizespor'la 4 Mart'ta yapılan kupa maçında ise yine kadroda yoktu. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Murillo'nun yerine oyuna giren Gökhan Sazdağı'nın ikinci yarıda yaptığı hatalar, gözlerin yeniden Taylan Bulut'a çevrilmesine yol açtı.

GÖKHAN TERCİHİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Taylan'ı adeta defterden silen teknik heyetin, Gökhan Sazdağı tercihi büyük eleştiri aldı. Beşiktaş'la sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan Taylan son milli arada Elit Lig maçları için Almanya U20 Takımı'na gitti. Çekya'yı 2-1 yendikleri maçta 45 dakika oynayan Taylan, 31 Mart'ta Polonya'yı 1-0 mağlup ettikleri müsabakada ise 90 dakika sahada kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
