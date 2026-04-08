UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.



İspanya La Liga'da geride bıraktığımız hafta sonunda Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, bu kez Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Diego Simeone'nin ekibini ağırlayacak.



Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.



NE DEDİLER?



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "Bu maç farklı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Hepimiz en iyi halimizde olmak istiyoruz. Kendi oyun stilimiz ile oynamamız, herkesin savunmaya dahil olması ve iyi pozisyon almamız gerekiyor. Taraftarımızla oyuncularımız arasındaki bağın harika olduğunu hissediyorum. Bu maçta onlara ihtiyacımız var."



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: "Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir aşamasında karşımıza çıkan önemli bir rakip. Şampiyonlar Ligi her zaman karmaşıktır. Barcelona'nın yeteneklerini ve kendi sahasında ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ancak mücadeleye hazırız. Onlara zarar verebileceğimize inanıyoruz."



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo, Casado, Pedri, Yamal, Lopez, Rashford, Lewandowski.



Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Baena, Lookman, Alvarez, Sörloth.



PSG - LIVERPOOL



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Liverpool'u ağırlayacak.



Saat 22.00'de başlayacak mücadele Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.



NE DEDİLER?



PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: "Favorinin kim olduğu önemli değil çünkü böyle maçlarda favori belirlemek zor. Geçen yıl herkes Liverpool'un favori olduğunu söylemişti ancak turu biz geçtik. Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti kurmayu umuyoruz ancak bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Liverpool çok iyi bir teknik direktöre sahip ve çok iyi bir takım. İngiliz takımlarıyla oynamaya alışkınız, bu bakımdan geçen yıla göre bir fark yok."



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "İki maçtan bahsediyoruz ve iki maçta da çok şey olabilir. Bence her iki takımda da çok iyi oyuncular var ve geçen sezon karşılaştığımızda her iki takım da bunu gösterdi. PSG, geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve bunu hak ettiler. Kadrolarını korudular. Genelde bir takımı ne kadar uzun süre bir arada tutarsanız, o kadar iyi hale gelir; tabii bu mümkünse çünkü geçen sezon çok etkileyiciydiler."



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.



Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.



