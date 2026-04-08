08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Günün diğer maçında ise Paris Saint-Germain, Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

08 Nisan 2026 09:26
Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

İspanya La Liga'da geride bıraktığımız hafta sonunda Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, bu kez Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Diego Simeone'nin ekibini ağırlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.

NE DEDİLER?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "Bu maç farklı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Hepimiz en iyi halimizde olmak istiyoruz. Kendi oyun stilimiz ile oynamamız, herkesin savunmaya dahil olması ve iyi pozisyon almamız gerekiyor. Taraftarımızla oyuncularımız arasındaki bağın harika olduğunu hissediyorum. Bu maçta onlara ihtiyacımız var."

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: "Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir aşamasında karşımıza çıkan önemli bir rakip. Şampiyonlar Ligi her zaman karmaşıktır. Barcelona'nın yeteneklerini ve kendi sahasında ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ancak mücadeleye hazırız. Onlara zarar verebileceğimize inanıyoruz."

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo, Casado, Pedri, Yamal, Lopez, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Baena, Lookman, Alvarez, Sörloth.

PSG - LIVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Liverpool'u ağırlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

NE DEDİLER?

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: "Favorinin kim olduğu önemli değil çünkü böyle maçlarda favori belirlemek zor. Geçen yıl herkes Liverpool'un favori olduğunu söylemişti ancak turu biz geçtik. Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti kurmayu umuyoruz ancak bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Liverpool çok iyi bir teknik direktöre sahip ve çok iyi bir takım. İngiliz takımlarıyla oynamaya alışkınız, bu bakımdan geçen yıla göre bir fark yok."

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "İki maçtan bahsediyoruz ve iki maçta da çok şey olabilir. Bence her iki takımda da çok iyi oyuncular var ve geçen sezon karşılaştığımızda her iki takım da bunu gösterdi. PSG, geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve bunu hak ettiler. Kadrolarını korudular. Genelde bir takımı ne kadar uzun süre bir arada tutarsanız, o kadar iyi hale gelir; tabii bu mümkünse çünkü geçen sezon çok etkileyiciydiler."

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.