Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş cephesinde derbi sonrası tepkiler büyürken, 2. Başkan Hakan Daltaban'dan Fanatik'e dikkat çeken açıklamalar geldi.
Mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade eden Daltaban, VAR'ın hatalı kullanıldığını dile getirerek "Hakemle birlikte kazanma dönemi geride kaldı. Beşiktaş olarak sonuna kadar direneceğiz; gerekirse UEFA, FIFA, CAS ve yargı dahil her platformda hakkımızı savunacağız" dedi. Daltaban, sözlerine şöyle devam etti:
"KİMSE NELER DÖNDÜĞÜNÜ BİLMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN"
"Bu artık benim düşüncemi aşmış tartışılamayacak kadar net bir konu. Mutlu olan, rahatsız olmayan kimse yok. Bütün dünyanın başarıyla uyguladığı VAR sistemini bile rezil eden bir uygulama kadrosu mevcut. Tam otomatik ofsayt sisteminin devreye alınmasını kimler istemiyor, kimler bu gidişattan memnunsa herkes bilsin ki bu kaosun altına odun atan onlardır. VAR sistem operasyonunu yapan şirketler ve ilişkileri şeffafça açıklanmadan sağlıklı bir sistem oluşturamazsınız. Bildiğimiz halde hukuksal olarak kanıtlamakta eksik olduğumuz için sustuğumuz konular var. Kimse neler döndüğünü bilmediğimizi düşünmesin."
"YABANCI HAKEM ÇITAYI YÜKSELTECEKTİR"
"Federasyon gururla 'Portekizlilerini' anlatıyor. Demek ki hakemlik müessesesinin içine zaten yabancı en derinden girmiş durumda. Masal anlatmayı bir kenara bıraksınlar. Yabancı oyuncu sayısı nerdeyse sınırsız futbolumuz olumsuz mu etkilendi bakın Dünya Kupası'ndayız. Yabancı hakem, kesinlikle Türk futbolunun çıtasını yükseltecektir. Maalesef ki Türk futbolunun bugün için en önemli sorunlarından biri adalet terazisinin şirazesinin kaymasıdır. Niyet okuyacak değilim ancak kötü niyeti hele ki futboldaki kötü niyeti bir kilometre öteden tanırım. Hata falan değil en hafif haliyle son dönemin moda hukuk tabiriyle olası kasttır yaşananlar. Kimse hata deyip yaşananları masumlaştıramaz."
"SONUNA KADAR SERTLEŞECEĞİZ"
"Emeğinizin çalındığını hissettiğinizde ne düşünürsünüz? Ne yaparsanız yapın karşınızda başka bir güç olduğuna sizi inandırmak gibi bir gayretin içindeler. Hakemi de yeneceksin devirleri geçti. Rahmetli Vedat Okyar bugün yaşasa o kibar adamı bile zıvanadan çıkarırlardı. Burası Beşiktaş sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sertleşeceğiz. UEFA ise UEFA, FIFA ise FİFA, CAS ise CAS Savcılık ise savcılık. Son maç özelinde performans problemlerinin de olduğunu gözlemliyoruz. Sen hakemsin ya topa kırk metre uzak kalma hakkın yok bir defa."
"İDDİAMIZ BİLE YOKKEN YAPIYORLAR"
"Hadi uzak kaldın görmeden anlamadan dinlemeden nasıl çalarsın o düdüğü. VAR'a güvendi diye varsaysak o da olmaz. Hiçbir iddiamız yokken bunları yapıyorlar. Bize ne kimin şampiyon olacağından. Biz kendi mücadelemizi yapıyoruz. Performanslar sorunun elbette parçası. Hakemler de bakıyor ki başarıları yeni maç alımları performanstan daha önemli şeylerle ilgili elbette performanslarını da salarlar."
