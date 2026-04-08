07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Arsenal son dakikada attı, avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Sporting Lizbon'u son dakikalarda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

calendar 07 Nisan 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 00:28
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Kai Havertz kaydetti.

Arsenal'in 63. dakikada Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

RÖVANŞ

Bu mücadelenin rövanşı 15 Nisan günü Londra'da ki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen ekip finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinden gelen takım ile final mücadelesi verecek. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.