08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Tedesco inanıyor: "6'da 6 yaparsak şampiyonuz"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kalan tüm maçları kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına inanıyor. Takımla bir toplantı yapan İtalyan hoca, "6'da 6 yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Herkesten fedakarlık bekliyorum. Lig sonuna kadar tüm gücününüzü ortaya koyun" dedi.

calendar 08 Nisan 2026 11:43
Haber: Posta, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Beşiktaş galibiyetiyle önemli bir eşik atlayan Fenerbahçe'de, şampiyonluğa olan inanç iyiden iyiye arttı.

Lider Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında kaybetmesinden sonra yarışta bir kez daha iddialı konuma gelen sarı lacivertliler, geleceğe daha umutlu bakıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde kalan tüm maçları kazanmaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.

"ARTIK EĞLENCE BİTTİ"

Derbi zaferi sonrası takımla bir toplantı gerçekleştiren İtalyan hoca, sezonu zirvede tamamlayacaklarına olan inancını şöyle dile getirdi:

"Derbiyi kazandık, keyfini yaşadık. Ancak eğlence bitti. Önümüzde 6 maçlık bir süreç var. 6'da 6 yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu yüzden herkesten fedakarlık bekliyorum. Lig sonuna kadar herkes tüm gücünü ortaya koysun. Ligin en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterelim. Kayseri deplasmanı ile başlayıp maç maç gideceğiz. Kimse bir sonraki haftayı düşünmesin." 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
