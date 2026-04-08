Tedesco inanıyor: '6'da 6 yaparsak şampiyonuz'

Beşiktaş galibiyetiyle önemli bir eşik atlayan Fenerbahçe'de, şampiyonluğa olan inanç iyiden iyiye arttı.
Lider Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında kaybetmesinden sonra yarışta bir kez daha iddialı konuma gelen sarı lacivertliler, geleceğe daha umutlu bakıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde kalan tüm maçları kazanmaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.
"ARTIK EĞLENCE BİTTİ"
Derbi zaferi sonrası takımla bir toplantı gerçekleştiren İtalyan hoca, sezonu zirvede tamamlayacaklarına olan inancını şöyle dile getirdi:
"Derbiyi kazandık, keyfini yaşadık. Ancak eğlence bitti. Önümüzde 6 maçlık bir süreç var. 6'da 6 yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu yüzden herkesten fedakarlık bekliyorum. Lig sonuna kadar herkes tüm gücünü ortaya koysun. Ligin en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterelim. Kayseri deplasmanı ile başlayıp maç maç gideceğiz. Kimse bir sonraki haftayı düşünmesin."
