Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam yürürlüğe girdi mi?
Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 14:38 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 14:38
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam yürürlüğe girdi mi?
Vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen yüz binlerce gencin gözü kulağı Ankara'dan gelecek son dakika haberlerinde ve gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ekranlarındaydı! Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'na sunulan ve bedelli askerlik ücretine dudak uçuklatan bir zam öngören o kritik "torba yasa" nihayet Meclis'ten geçti. Ancak arama motorlarında günün en çok sorulan sorusu değişmedi: Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi mi, yeni başvuru yapacaklar kaç para ödeyecek? İşte 6 Nisan 2026 itibarıyla askerlik şubelerinin yolunu tutacak olan milyonları ilgilendiren o yasa tasarısının son durumu ve yeni ücret tarifesi…
Askerlik planlaması yapan ve başvuru sürecini başlatmak isteyen gençler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o dev zam yasa haline gelip Resmi Gazete'de yerini aldı mı?
BEDELLİ ASKERLİK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI? (SON DURUM)Kısa ve net cevap: 2 Nisan 2026 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik zammı, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanma aşamasına gelmiştir. Meclis'ten geçen kanunların yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Meclis sürecini tamamlayan bu dev zammın, içinde bulunduğumuz nisan ayının ilk haftası itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. (Kanun Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla yeni başvurular zamlı tarife üzerinden alınacaktır.)YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? (NİSAN 2026 ZAMMI)TBMM'de kabul edilen torba yasayla birlikte bedelli askerlik hesaplamasında kullanılan "gösterge rakamı" 240 binden 300 bine çıkarıldı. Bu devasa %25'lik artışın ardından fatura şu şekilde değişti:Eski Ücret: 333.089 TL (Ocak 2026'da belirlenen tutar)Yeni (Zamlı) Ücret: 416.361 TLDövizle Askerlik: Kur farkı dikkate alındığında yurt dışındaki vatandaşlar için ödenecek tutar yaklaşık 6.700 Euro seviyesinden 8.125 Euro seviyelerine yükseldi.BU ZAMDAN KİMLER ETKİLENECEK?Yasa değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren "yeni başvuru yapacak olan" asker adaylarını kapsayacaktır. Yasa çıkmadan önce e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvurusunu tamamlamış ve ücretini (eski tutar üzerinden) bankaya peşin olarak yatırmış olan adaylar, bu yeni fiyat artışından etkilenmeyecektir.
