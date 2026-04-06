Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam yürürlüğe girdi mi?

Askerlik planlaması yapan ve başvuru sürecini başlatmak isteyen gençler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o dev zam yasa haline gelip Resmi Gazete'de yerini aldı mı?

Kısa ve net cevap: 2 Nisan 2026 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik zammı, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanma aşamasına gelmiştir. Meclis'ten geçen kanunların yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Meclis sürecini tamamlayan bu dev zammın, içinde bulunduğumuz nisan ayının ilk haftası itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. (Kanun Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla yeni başvurular zamlı tarife üzerinden alınacaktır.)

TBMM'de kabul edilen torba yasayla birlikte bedelli askerlik hesaplamasında kullanılan "gösterge rakamı" 240 binden 300 bine çıkarıldı. Bu devasa %25'lik artışın ardından fatura şu şekilde değişti:

Eski Ücret: 333.089 TL (Ocak 2026'da belirlenen tutar)

Yeni (Zamlı) Ücret: 416.361 TL

Dövizle Askerlik: Kur farkı dikkate alındığında yurt dışındaki vatandaşlar için ödenecek tutar yaklaşık 6.700 Euro seviyesinden 8.125 Euro seviyelerine yükseldi.

Yasa değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren "yeni başvuru yapacak olan" asker adaylarını kapsayacaktır. Yasa çıkmadan önce e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvurusunu tamamlamış ve ücretini (eski tutar üzerinden) bankaya peşin olarak yatırmış olan adaylar, bu yeni fiyat artışından etkilenmeyecektir.